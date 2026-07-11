Une légende norvégienne parle des steaks d'Haaland

Vrai reconnait vrai. Dans un long entretien accordé à The Athletic , Johannes Klæbo , le fondeur le plus titré de l’histoire des Jeux olympiques d’hiver (11 médailles d’or olympiques), n’a eu que des mots doux pour Erling Haaland, auteur de 7 buts et une passe décisive depuis le début de cette Coupe du monde 2026 , qui serait visiblement un ami de longue date.

Après quelques questions sur son immense carrière, Klæbo a été interrogé sur le régime alimentaire très spécial de l’attaquant de Manchester City . Ce dernier a joué le jeu et révélé quelques détails, notamment sur les steaks que le géant norvégien déguste quasi quotidiennement.…

TM pour SOFOOT.com