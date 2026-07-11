Agüero vole au secours de Neymar

Calinothérapie. L’ancien attaquant de l’ Albiceleste Sergio Agüero s’est exprimé sur la Coupe du monde 2026 décevante de Neymar, éliminé par la Norvège en 8ᵉ de finale avec le Brésil (1-2) et avec seulement 1 but au compteur, inscrit sur penalty, et moins de quarante minutes jouées.

« C’est normal qu’il y ait des critiques à l’encontre de Neymar, parce que c’est le meilleur (joueur, NDLR) du Brésil actuellement, a déclaré l’ancien buteur de Manchester City. C’est lui qui a réalisé les meilleures performances dans les équipes où il a évolué. Du coup, les critiques vont toujours viser le meilleur joueur. » …

TM pour SOFOOT.com