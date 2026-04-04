Une légende Newcastle quittera le club cet été

La fin d’une belle histoire. En fin de contrat cet été, Kieran Trippier va quitter Newcastle cet été. L’ancien international anglais de 35 ans a passé quatre ans et demi au club et a été un des grands artisans de la conquête de la League Cup , premier trophée national pour les Magpies depuis 1970. « C’est ici que je me suis senti le plus chez moi. C’est émouvant… Vous allez tous me manquer, mais remporter un trophée avec vous a été vraiment, vraiment spécial, le meilleur mome nt de ma carrière » , a déclaré l’arrière droit.

Thank you, Tripps 🖤🤍 After four and a half years of incredible service to Newcastle United, we can confirm that Kieran Trippier will leave the club this summer when his contract expires. Kieran arrived in January 2022 with the club in the relegation zone and played a crucial… pic.twitter.com/Qp36O3BZKd…

TM pour SOFOOT.com