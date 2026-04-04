Troyes freiné par Montpellier, Reims signe un nouveau nul

Montpellier 2-2 Troyes

Buts : Chennahi (4ᵉ), Mendy (45ᵉ+2) pour le MHSC // Adeline (3ᵉ), Bentayeb (61ᵉ) pour l’ESTAC

Solide leader de Ligue 2, Troyes, qui restait sur une impressionnante série de cinq victoires consécutives, a été freiné ce samedi par Montpellier. Le match n’a pas mis longtemps avant de s’enflammer puisque Martin Adeline a permis à l’ESTAC de prendre les commandes de la partie dès la 3ᵉ minute, sur la toute première occasion de la partie, d’une belle frappe du droit, au ras du poteau (0-1, 3ᵉ) . Mais cette avance ne va être que de courte durée puisque suite à une belle percée d’Alexandre Mendy sur l’engagement, Théo Chennahi surgit pour remettre les deux équipes à égalité avec l’aide du poteau (1-1, 4ᵉ) . Dans les ultimes minutes d’un premier acte fou, marqué par des décisions arbitrales discutables, Mendy, toujours lui, voit son penalty être repoussé par le portier adverse avant de conclure en deux temps (2-1, 45ᵉ+2) pour permettre aux locaux de prendre les devants.…

TM pour SOFOOT.com