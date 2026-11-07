Une légende espagnole marque à Hong Kong
King of the Hong Kong . Après s’être retiré du football professionnel en 2023 à l’issue de trois saisons passées à la Real Sociedad, David Silva était sorti de sa retraite pour signer à Hong Kong en octobre dernier. Ce samedi, le légendaire milieu espagnol a joué son premier match avec son club Supreme Sha Tin et a même marqué.
Le contre-pied parfait d’un quarantenaire
À 40 ans, Silva a inscrit son premier pion de la saison sur penalty contre Hong Kong Rangers. Avant de s’élancer pour tirer, l’ancien de Manchester City était hilare. Quant à eux, les spectateurs du Kai Tak Youth Sports Ground ont dégainé leur smartphone pour immortaliser le contre-pied parfait réalisé par David Silva. Malgré le but de sa nouvelle star, Sha Tin n’a pas fait mieux qu’un match nul.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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