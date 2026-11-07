Une légende espagnole marque à Hong Kong

King of the Hong Kong . Après s’être retiré du football professionnel en 2023 à l’issue de trois saisons passées à la Real Sociedad, David Silva était sorti de sa retraite pour signer à Hong Kong en octobre dernier. Ce samedi, le légendaire milieu espagnol a joué son premier match avec son club Supreme Sha Tin et a même marqué.

Le contre-pied parfait d’un quarantenaire

À 40 ans, Silva a inscrit son premier pion de la saison sur penalty contre Hong Kong Rangers. Avant de s’élancer pour tirer, l’ancien de Manchester City était hilare. Quant à eux, les spectateurs du Kai Tak Youth Sports Ground ont dégainé leur smartphone pour immortaliser le contre-pied parfait réalisé par David Silva. Malgré le but de sa nouvelle star, Sha Tin n’a pas fait mieux qu’un match nul.…

MBC pour SOFOOT.com