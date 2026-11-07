Le Tottenham de Roberto De Zerbi retombe dans ses travers
Leeds 1-0 Tottenham
Buts : Okafor (79 e )
Des Spurs à nouveau grippés. En confiance après trois victoires consécutives en Premier League, Tottenham est redevenu aussi mauvais qu’au début de saison le temps d’une après midi. Sur la pelouse d’Ellan Road à l’heure du déjeuner, l’équipe de Roberto De Zerbi a été famélique et s’est finalement fait piéger par une formation gourmande de Leeds en fin de match.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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