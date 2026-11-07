Un but splendide offre enfin une victoire à Clermont

Clermont 1-0 Rodez

But : Bianchini (76 e )

Clermont gagne enfin et peut remercier Bianchini. Déjà buteur contre Nantes d’une sublime reprise de volée, Florian Bianchini a remis le couvert. Face à Rodez, le numéro 7 de Clermont a offert la victoire aux siens grâce à une frappe splendide. Servi sur son côté gauche, l’ancien de Portsmouth crochète son vis-à-vis et enroule brillamment sa tentative qui vient faire trembler les cages de Rodez (1-0, 76 e ) . Par la suite, le portier clermontois Théo Guivarch a sauvé les siens de l’égalisation en sortant un double arrêt dans le temps additionnel.…

MBC pour SOFOOT.com