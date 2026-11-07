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Caen bat Versailles et suit le rythme de La Roche-sur-Yon et Rouen
information fournie par So Foot 07/11/2026 à 16:48

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Caen bat Versailles et suit le rythme de La Roche-sur-Yon et Rouen

Caen bat Versailles et suit le rythme de La Roche-sur-Yon et Rouen

Pas de musique de cirque en Ligue 3 cette fois. Après le match nul de Valenciennes contre Orléans jeudi dernier, la douzième journée de troisième division a livré son verdict. À la suite d’un multiplex haletant, les leaders du championnat poursuivent leur course en tête. En déplacement au Paris 13 Atlético, La Roche-sur-Yon s’est à nouveau imposé grâce à l’unique but de Matthieu Villette. Les Vendéens confortent leur place de leader, mais sont suivis de près par Rouen qui l’a aussi emporté. Réduits à 10 contre 11 dès la 28e minute , les Normands sont parvenus à battre Bastia 2-0. À 38 ans, Malik Tchoukounté a inscrit son huitième but de la saison.

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