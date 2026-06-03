Une légende de retour à Boulogne

Le retour en légende. Maintenue sur le fil en Ligue 2 cette saison avec une quinzième place, l’US Boulogne se renforce en interne. Du haut de ses 138 buts en 330 matchs dans le Nord, Grégory Thil vient en effet d’être nommé directeur sportif du club .

Passé par la Ligue 1 avec Boulogne en tant que joueur, il a connu plusieurs rôles de dirigeants à Lens puis Strasbourg ces dernières années, alors qu’il devrait s’occuper du recrutement sur la Côte d’Opale. Avec pas mal de boulot en vue de renforcer un effectif amoindri par des départs d’envergures comme ceux de Nathan Zohoré et Corentin Fatou.…

JF pour SOFOOT.com