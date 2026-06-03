La DNCG fait du grabuge en National 3

C’est l’heure de la D-D-D-D-D-D…. NCG. Le soleil repointe le bout de son nez et le gendarme financier du foot français aussi . En cette fin de saison, c’est désormais le moment des bilans et surtout de faire les comptes pour les différents clubs de l’Hexagone.

Comme chaque année, il y aura des déçus et des grands perdants et voilà que les premiers noms tombent déjà . Comme l’annonce le média NationalFootball, l’OCPAM, Cesson et Jura Dolois ont été retrogradés par l’instance en Régional 1, à l’échelon inférieur. Un coup dur qui touche aussi le SO Châtellerault, qui ira même en Régional 2, puisque relégué sportivement à l’issue de la saison.…

JF pour SOFOOT.com