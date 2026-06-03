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Florentino Pérez confirme une grande annonce pour le Real
information fournie par So Foot 03/06/2026 à 22:35

Florentino Pérez confirme une grande annonce pour le Real

Florentino Pérez confirme une grande annonce pour le Real

Le retour du Mou est tout proche ! En pleine campagne présidentielle pour garder son poste au Real Madrid, Florentino Pérez a confirmé le nom du technicien qu’il compte placer sur son banc : José Mourinho.

La rumeur disait donc vrai et le clan Pérez l’a officialisée à travers une vidéo qui ne laisse que peu de doutes sur la question . Alors qu’un évocateur « MOUcha historia por hacer » (qu’on peut traduire par beaucoup d’histoire à écrire, avec un jeu de mot sur le surnom de l’entraîneur) donne déjà un bel indice sur le contenu de la vidéo , les images parlent ensuite d’elles mêmes.…

JF pour SOFOOT.com

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