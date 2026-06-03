Frustrés par Zidane, les Pays-Bas punis par l’Algérie
Pays-Bas 0-1 Algérie
But : Hadj Moussa (86e) pour les Fennecs
Crucifiés par le meilleur joueur du coin. Alors que les Pays-Bas ont longtemps poussé pour venir à bout de l’Algérie à Rotterdam, ce sont bien les Fennecs qui se sont imposés sur un bijou de la pépite locale en fin de match (0-1) , Anis Hadj Moussa, qui évolue sous les couleurs du Feyenoord.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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