Une légende de Liverpool a frôlé la mort
Le monde du foot a connu de meilleurs mois de décembre.
Ian Rush aussi puisqu’il s’est fait une énorme frayeur à cause d’une « super grippe ». Le 11 décembre, sa femme Carol appelle les secours car le meilleur buteur de l’histoire de Liverpool éprouve des difficultés respiratoires . La situation s’améliorant, Rush décide de rester chez lui pour reprendre des forces. Moins de 10 minutes après le départ de l’ambulance, il s’effondre . Le Gallois, âgé de 64 ans, a passé 48 heures en soins intensifs et cinq jours à l’hôpital.…
QB pour SOFOOT.com
