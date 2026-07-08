Une juge approuve l'accord conclu entre Elon Musk et la SEC américaine concernant les informations divulguées par Twitter

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Une juge fédérale a approuvé mercredi l'accord conclu entre la Commission américaine des opérations boursières (SEC) et Elon Musk concernant son achat d'actions Twitter, bien qu'elle ait exprimé ce qu'elle a qualifié de « sérieuses réserves » à l'égard de cet accord.

La juge fédérale Sparkle Sooknanan, à Washington, D.C., a déclaré qu’elle n’avait qu’un rôle limité à jouer pour évaluer si l’accord répondait aux critères minimaux d’équité et de caractère raisonnable, et qu’il appartenait au public de décider, par les urnes, si la SEC avait pris des mesures suffisantes pour demander des comptes à Elon Musk.