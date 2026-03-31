Une journaliste avec un passeport américain enlevée à Bagdad - sources policières

Une journaliste possédant un passeport américain a été enlevée mardi à Bagdad par des inconnus, a-t-on appris de deux sources policières irakiennes.

Le ministère irakien de l'Intérieur, qui a fait état de l'enlèvement d'une journaliste étrangère, n'a pas précisé sa nationalité. Il a déclaré qu'un suspect avait été arrêté et que des efforts étaient en cours pour libérer l'otage.

Le département d'Etat américain n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Selon des sources policières, les forces de l'ordre traquent un véhicule dans lequel la journaliste a été mise de force par quatre hommes en civil.

Le véhicule a été vu se dirigeant vers l'est de Bagdad, ont dit ces sources.

(Jaidaa Taha, Menna Alaa El-Din and Ahmed Rasheed; version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)