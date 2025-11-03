Une joueuse de Liverpool évacuée sur civière après un violent choc à la nuque
Le pire a été évité.
Grosse inquiétude du côté de Liverpool. Ce dimanche, Mia Enderby a vu sa rencontre face à Tottenham se transformer en cauchemar. L’attaquante espoir anglaise de 20 ans s’est violemment blessée à la nuque après une mauvaise réception , forçant l’arbitre à interrompre le match plus d’un quart d’heure.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer