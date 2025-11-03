 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une joueuse de Liverpool évacuée sur civière après un violent choc à la nuque
information fournie par So Foot 03/11/2025 à 15:08

Une joueuse de Liverpool évacuée sur civière après un violent choc à la nuque

Une joueuse de Liverpool évacuée sur civière après un violent choc à la nuque

Le pire a été évité.

Grosse inquiétude du côté de Liverpool. Ce dimanche, Mia Enderby a vu sa rencontre face à Tottenham se transformer en cauchemar. L’attaquante espoir anglaise de 20 ans s’est violemment blessée à la nuque après une mauvaise réception , forçant l’arbitre à interrompre le match plus d’un quart d’heure.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une amende pour Évreux après son abandon en Coupe de France
    Une amende pour Évreux après son abandon en Coupe de France
    information fournie par So Foot 03.11.2025 15:53 

    Un peu moins magique, cette Coupe de France. La semaine dernière, le club d’Évreux (R1) avait déclaré forfait à la mi-temps de son 6 e tour de Coupe de France sur la pelouse de l’ASPTT Caen. Un 4-0 à la pause, une double exclusion de ses gardiens avant celle de ... Lire la suite

  • Le Barça a vu une série folle prendre fin
    Le Barça a vu une série folle prendre fin
    information fournie par So Foot 03.11.2025 15:29 

    Un petit tremblement de terre. Ce dimanche, le Barça féminin s’est incliné sur la pelouse de la Real Sociedad (1-0), pour le compte de la neuvième journée de Liga F. S’il s’agit de la première défaite du club catalan en championnat cette saison, c’est aussi la ... Lire la suite

  • Ousmane Dembélé va-t-il jouer contre le Bayern Munich ?
    Ousmane Dembélé va-t-il jouer contre le Bayern Munich ?
    information fournie par So Foot 03.11.2025 15:26 

    Le Ballon d’or is in . Aperçu en train de se plaindre de douleurs aux ischio-jambiers à l’issue de la victoire face à Nice (1-0) ce samedi, Ousmane Dembélé avait laissé planer un nuage d’inquiétude. Pourtant, l’ancien Barcelonais était bien présent aux entraînements ... Lire la suite

  • Les week-ends de Premier League se suivent et se ressemblent
    Les week-ends de Premier League se suivent et se ressemblent
    information fournie par So Foot 03.11.2025 14:30 

    Au Nord, rien de nouveau. Dix journées se sont déjà écoulées, en attendant le savoureux Sunderland–Everton de ce lundi soir, et franchement, la Premier League ne réserve plus vraiment de surprises. Chaque week-end semble rejouer le même scénario, les mêmes scènes, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank