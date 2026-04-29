Une joueuse anglaise emblématique annonce sa retraite

Pas une pionnière, mais une taulière. La légendaire capitaine de Chelsea, Millie Bright, a annoncé sa retraite professionnelle avec effet immédiat ce mercredi.

Après 12 ans sous le maillot des Blues , Bright n’a pas caché son émotion à l’annonce de son retrait du football : « Représenter Chelsea au cours des 12 dernières années a été tout pour moi, mais je suis maintenant prête à dire au revoir au football. J’ai donné tout ce que je pouvais, et je n’ai jamais voulu me battre pour un autre blason. » …

TC pour SOFOOT.com