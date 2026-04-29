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Les défenseurs au cœur du PSG-Bayern : un débat central
information fournie par So Foot 29/04/2026 à 14:45

Les défenseurs au cœur du PSG-Bayern : un débat central

Les défenseurs au cœur du PSG-Bayern : un débat central

Au terme d'une rencontre exceptionnelle où neuf buts ont été inscrits, la première intuition serait de dire que les défenses ont été débordées dans des proportions rarement atteintes à ce niveau de compétition. Pourtant, les perdants magnifiques de derrière ont autrement participé à une partition, où les fausses notes font partie du récital.

On a tous déjà entendu ce pote, un peu borné, un peu têtu, très compétitif. Celui qui lorsqu’il cale 3h au marathon, n’arrive pas à se satisfaire de ne pas être allé chercher les 2h50 en bout de course. Et puis, finalement, il relativise, réalise, et accepte de se satisfaire de sa performance. Mardi soir au Parc des Princes, on pourrait parier tout notre argent qu’aucune des deux formations n’avait prévu d’autant aller récupérer le ballon au fond de ses buts, les défenseurs centraux encore moins.

Pourtant, il flottait dans l’air comme une forme de fatalité, mais aussi de satisfaction et d’admiration envers les quatre mecs de derrière. Pourquoi ? Parce qu’avec ce foot d’un autre genre, le central signe un nouveau pacte avec le jeu, il accepte parfois de perdre pied, d’être débordé, de sortir du carcan, d’étendre sa fonction et surtout, de briller tout en sachant qu’il ne pourra pas tout nettoyer.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

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