Une internationale française rejoint Tottenham

Bath, c’est un club de rugby. Alice Sombath quitte OL Lyonnes. La défenseuse internationale française rejoint Tottenham après six années passées à Lyon, et plus de cent matchs joués. L’ancienne joueuse du Paris FC et du PSG n’a que 22 ans, mais une Ligue des champions est quadruple championne de France et double vainqueure de la Coupe de France.

« Ce n’est jamais facile de quitter un endroit qui est devenu bien plus qu’un simple club : c’est une famille, un lieu où j’ai grandi, appris, partagé et surtout des moments incroyables, a-t-elle réagi dans une belle lettre d’adieux sur ses réseaux sociaux. Lyon est devenu ma deuxième maison. Merci pour tout. » Après Kadidiatou Diani, partie aux London City Lionesses, l’OL Lyonnes perd donc une autre internationale française.…

UL pour SOFOOT.com