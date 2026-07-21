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Venez, on annule le prochain Ballon d'or
information fournie par So Foot 21/07/2026 à 15:37

Venez, on annule le prochain Ballon d'or

Venez, on annule le prochain Ballon d'or

La Coupe du monde devait nous aider à faire émerger un favori et transformer, comme elle en a souvent l’habitude, la course au Ballon d’or en formalité. À la place, elle a surtout réussi à rendre le débat encore plus compliqué. Aucun joueur ne semble vraiment se détacher pour soulever la récompense individuelle suprême. Alors, au lieu de la donner à quelqu’un par défaut, pourquoi ne pas simplement l’annuler ?

Cette année, peu importe le vainqueur du Ballon d’or, il restera cette impression d’un choix effectué sans avoir coché toutes les cases. Pas parce que les candidats sont mauvais, au contraire, mais parce qu’aucun ne réunit à la fois les performances individuelles, les résultats collectifs, la régularité sur l’ensemble de la saison et l’impact dans les plus grands rendez-vous. Et c’est encore plus gênant lors d’une année de Coupe du monde, cette compétition qui s’est souvent chargée de désigner elle-même le futur lauréat .

Plusieurs candidats, aucun patron

Commençons par Rodri. Oui, l’histoire est belle. Il revient d’une rupture des ligaments croisés, retrouve son meilleur niveau au meilleur moment, remporte la Coupe du monde et termine meilleur joueur de la compétition. Au mois de juillet, rien à dire : Rodri a probablement été le meilleur joueur du monde. Le problème, c’est qu’une saison ne dure pas un mois. Or, le Ballon d’or est censé récompenser le meilleur joueur de l’exercice 2025-2026, pas seulement celui de la Coupe du monde. Il existe déjà un trophée pour cela, et Rodri l’a justement remporté. On peut toujours ressortir le classique : « Non, mais regarde Paolo Rossi en 1982 » , « Non, mais regarde Ronaldo en 2002. » C’est vrai, dans les deux cas, leur Coupe du monde avait largement suffi à faire oublier une saison en club presque inexistante. Mais l’existence de ces précédents ne fait pas disparaître le débat : Rodri a été le meilleur joueur de la Coupe du monde, pas forcément celui de toute une saison.…

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com

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