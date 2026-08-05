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Une internationale française débarque à Crystal Palace
information fournie par So Foot 05/08/2026 à 21:28
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Une internationale française débarque à Crystal Palace

Une internationale française débarque à Crystal Palace

Retrouver sa place. Six mois après son arrivée au Denver Summit, Pauline Peyraud-Magnin quitte déjà les États-Unis sous forme de prêt pour retrouver l’Angleterre . La gardienne aux 76 sélections avec l’équipe de France rejoint donc Crystal Palace pour la saison 2026-2027 .

À la recherche de temps de jeu

En manque de temps de jeu du côté de Denver depuis son arrivée en février 2026, « PPM » va donc tenter de retrouver une place de numéro 1 chez les Eagles , promus dans l’élite du football féminin anglais cette saison. Arrivée blessée lors du mercato hivernal et en décalé par rapport au début de la saison de NWSL, l’ancienne gardienne de la Juventus a fait face à la concurrence d’Abby Smith qui a donné pleinement satisfaction au staff, la portière des Bleues n’a ainsi jamais joué la moindre minute avec son nouveau club .…

LB pour SOFOOT.com

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