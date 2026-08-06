Le Malawi s'offre une qualification historique, le Nigeria sera également au rendez-vous des quarts

Des rebondissements jusqu’au dernier moment. La phase de poule du Groupe C a rendu son verdict ce mercredi soir. Alors que rien n’était encore joué dans ce groupe présenté comme celui de la mort, ce sont finalement le Nigeria et le Malawi qui se sont offerts les deux billets pour les quarts de finale. Le Nigeria a largement surclassé l’Égypte, au terme d’une rencontre où les penaltys auront une nouvelle fois été mis à l’honneur (2-6), tandis que le Malawi s’est incliné face à la Zambie (1-2).

Une défaite qui vaut mille victoires et des calculs complexes

Invaincu lors des deux premiers matchs, le Malawi a cette fois du mettre genou à terre face à la Zambie. Les Copper Queens ont scellé le destin de la rencontre dès la première période après le but pratiquement sur le coup d’envoi de Barbra Banda (0-1, 2 e ) , puis le but du break inscrit par Prisca Chilufya (0-2, 37 e ) . Tabitha Chawinga, déjà buteuse face au Nigeria a inscrit son deuxième but de la compétition en seconde période (1-2, 72 e ) , mais les Flames ne sont pas parvenues à revenir à hauteur de leurs adversaires. Une défaite qui n’a toutefois pas été synonyme d’élimination pour les protégées de Lovemore Fazili. C’est la Zambie qui a fait les frais de la règlementation de la CAF pour cette compétition. Avec trois équipes à 6 points à l’issue de cette troisième journée de groupe, ce sont les confrontations directes qui ont primé.…

LB pour SOFOOT.com