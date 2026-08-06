 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Malawi s'offre une qualification historique, le Nigeria sera également au rendez-vous des quarts
information fournie par So Foot 06/08/2026 à 01:11
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le Malawi s'offre une qualification historique, le Nigeria sera également au rendez-vous des quarts

Le Malawi s'offre une qualification historique, le Nigeria sera également au rendez-vous des quarts

Des rebondissements jusqu’au dernier moment. La phase de poule du Groupe C a rendu son verdict ce mercredi soir. Alors que rien n’était encore joué dans ce groupe présenté comme celui de la mort, ce sont finalement le Nigeria et le Malawi qui se sont offerts les deux billets pour les quarts de finale. Le Nigeria a largement surclassé l’Égypte, au terme d’une rencontre où les penaltys auront une nouvelle fois été mis à l’honneur (2-6), tandis que le Malawi s’est incliné face à la Zambie (1-2).

Une défaite qui vaut mille victoires et des calculs complexes

Invaincu lors des deux premiers matchs, le Malawi a cette fois du mettre genou à terre face à la Zambie. Les Copper Queens ont scellé le destin de la rencontre dès la première période après le but pratiquement sur le coup d’envoi de Barbra Banda (0-1, 2 e ) , puis le but du break inscrit par Prisca Chilufya (0-2, 37 e ) . Tabitha Chawinga, déjà buteuse face au Nigeria a inscrit son deuxième but de la compétition en seconde période (1-2, 72 e ) , mais les Flames ne sont pas parvenues à revenir à hauteur de leurs adversaires. Une défaite qui n’a toutefois pas été synonyme d’élimination pour les protégées de Lovemore Fazili. C’est la Zambie qui a fait les frais de la règlementation de la CAF pour cette compétition. Avec trois équipes à 6 points à l’issue de cette troisième journée de groupe, ce sont les confrontations directes qui ont primé.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de la Fifa, Gianni Infantino, lors du tirage au sort des barrages de la Coupe du monde 2026, à Zurich, le 20 novembre 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    La Fifa reconnaît des "erreurs" et présente des "excuses" après une réunion de crise au Maroc
    information fournie par AFP 06.08.2026 00:38 

    Assaillie de critiques après son projet avorté d'ouverture à des investisseurs privés, la direction de la Fifa a reconnu des "erreurs" et présenté des "excuses", affichant néanmoins un "plein soutien" au président Gianni Infantino, mercredi à l'issue d'une réunion ... Lire la suite

  • Steven Nzonzi explique pourquoi il a choisi Dunkerque
    Steven Nzonzi explique pourquoi il a choisi Dunkerque
    information fournie par So Foot 05.08.2026 23:35 

    Un dernier club pour la route ? Champion du monde avec les Bleus en 2018, Steven Nzonzi a refait parler de lui ces derniers jours après qu’il a choisi de rejoindre Dunkerque lors de ce mercato. Invité de l’émission l’Intégrale Sport diffusé sur les ondes de RMC ... Lire la suite

  • Le PSG perd son premier trophée de la saison
    Le PSG perd son premier trophée de la saison
    information fournie par So Foot 05.08.2026 23:02 

    Majorque 3-0 Paris Saint-Germain Buts : Luvumbo (21 e ), Virgili (40 e ), Raillo (51 e ) pour les Bermellones Comme quoi il est possible de gagner la Ligue des champions mais pas le Trophée amical de la commune de Palma de Majorque. Pour son premier match de préparation ... Lire la suite

  • Tobin Heath va retrouver Portland
    Tobin Heath va retrouver Portland
    information fournie par So Foot 05.08.2026 22:38 

    Retour d’un jour. Après avoir annoncé la fin de sa carrière en juillet 2025, Tobin Heath va retrouver les couleurs des Thorns de Portland , où elle a passé sept saisons (2013 à 2020), à l’occasion d’une cérémonie d’avant-match prévue le 22 août prochain, comme ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank