Une grosse surprise dans le onze de l'OM contre Newcastle ?
La surprise du capo.
À la 25 e place du classement de la Ligue des champions, les joueurs de l’Olympique de Marseille se doivent de remonter la pente. Ce mardi soir, les Phocéens reçoivent Newcastle avec un seul et unique objectif : les trois points. Pour cette petite fête, Roberto De Zerbi préparerait une petite surprise dans son onze de départ.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
