Andreas Tetteh, des lignes à faire bouger

À 24 ans, l’attaquant Andreas Tetteh a fêté mi-novembre sa première sélection pour la Grèce et vient de signer au Panathinaïkos. Deuxième joueur noir de l’histoire à porter le maillot bleu et blanc de l’Ethniki, il incarne une génération de Grecs dont la reconnaissance est contestée, et se veut un symbole de la lutte contre le racisme et les discriminations. Le plus grand but de sa vie.

Il avait un rêve. En slalomant enfant dans les ruelles de Kypseli, quartier populaire du centre d’Athènes, Andreas Tetteh « voulait jouer pour l’Ethniki. C’est très important dans ma vie de jouer pour le pays dans lequel j’ai grandi » . Le 16 novembre, au sortir de sa première apparition avec la sélection grecque face à l’Écosse auréolée d’une passe décisive, l’avant-centre pouvait savourer. « Toute ma vie, j’ai rêvé et attendu ce moment. Grand honneur et fierté de porter le maillot avec l’emblème national. Maman on a réussi ! » a exulté le joueur, orphelin de son père depuis l’âge de 8 ans.

Mon plus grand traumatisme, c’est quand je prenais le bus enfant. Quand j’allais pour m’asseoir et que les gens se levaient et changeaient de place pour ne pas être à côté de moi.…

Par Alexandros Kottis pour SOFOOT.com