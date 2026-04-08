Le président de la CAF s'est rendu au Sénégal

Le président de la CAF s'est rendu au Sénégal

Je vous ai compris. Un mois après la décision du jury d’appel de la CAF d’octroyer la victoire finale de la CAN 2025 au Maroc, Patrice Motsepe, le président de la CAF, s’est rendu dans la capitale sénégalaise ce mercredi.

Une visite prévue de longue date

Après l’officialisation de la décision du jury d’appel de la CAF, Motsepe avait indiqué qu’il se rendrait à Dakar début avril. Une visite pour « travailler ensemble pour développer le football africain », selon les mots du président de l’institution du football africain.…

LB pour SOFOOT.com