Gros suspense pour le maintien en Serie A
La minute où tout a basculé. Ce dimanche, Lecce a décroché une victoire très précieuse sur le terrain de Sassuolo (2-3) dans la lutte pour le maintien en Serie A.
Suspense total jusqu’au bout
Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul (2-2), Cristian Volpato avait la possibilité d’offrir la victoire à l’équipe locale sur un service de l’ancien marseillais Darryl Bakola , mais l’attaquant italien a complètement manqué la cible . Dans la foulée, Nikola Štulić , l’avant-centre de Lecce, n’a pas tremblé devant le but, pour offrir le succès aux siens, en déclenchant une frappe du pied gauche après un pivot (90 e +6) .…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer