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Gros suspense pour le maintien en Serie A
information fournie par So Foot 18/05/2026 à 11:48

Gros suspense pour le maintien en Serie A

Gros suspense pour le maintien en Serie A

La minute où tout a basculé. Ce dimanche, Lecce a décroché une victoire très précieuse sur le terrain de Sassuolo (2-3) dans la lutte pour le maintien en Serie A.

Suspense total jusqu’au bout

Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul (2-2), Cristian Volpato avait la possibilité d’offrir la victoire à l’équipe locale sur un service de l’ancien marseillais Darryl Bakola , mais l’attaquant italien a complètement manqué la cible . Dans la foulée, Nikola Štulić , l’avant-centre de Lecce, n’a pas tremblé devant le but, pour offrir le succès aux siens, en déclenchant une frappe du pied gauche après un pivot (90 e +6) .…

CT pour SOFOOT.com

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