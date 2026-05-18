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FC Nantes : tout est chaos
information fournie par So Foot 18/05/2026 à 11:18

FC Nantes : tout est chaos

FC Nantes : tout est chaos

Ce dimanche à la Beaujoire, le FC Nantes, condamné à la Ligue 2 pour la troisième fois de son histoire, a conclu de la pire des manières sa triste saison de Ligue 1. Le dernier épisode de l'année s'est terminé à la 22e minute après l'intrusion de supporters encagoulés sur la pelouse, et il n'en fallait pas plus.

« Casse toi Waldemar, prends ton fils avec toi. » Plutôt que cette profession de foi, seul son audible depuis cinq mois à la Beaujoire, le peuple nantais se souviendra d’une image. Ce n’est pas la frappe de Rémy Cabella à la 16 e minute de Nantes-Toulouse, mais l’arrêt du dernier match de Ligue 1 du FC Nantes avant belle lurette. Des supporters encagoulés ont fait irruption sur la pelouse à la 22 e minute, fumigènes à la main, pour exprimer leur colère quant à la situation de leur club de cœur, condamné à la la Ligue 2. Vahid Halilhodžić a tenté de leur en dissuader, car « c’est comme ça, c’est Vahid » , mais c’était trop tard. Stéphanie Frappart, officielle de la rencontre, a décidé de mettre un terme à la soirée. Une manière de protéger tout le monde et d’abréger beaucoup de souffrances. Vahid n’est pas le seul à le certifier : c’est « triste » .

Vahid, seul rescapé du naufrage

Des images de caméras l’ont vu prostré, seul dans les vestiaires alors que des supporters accouraient vers ces derniers devant des joueurs incrédules. « J’ai essayé d’y retourner mais les gars de la sécurité sont trop costauds. Si j’avais eu quelques années de moins, peut-être que j’aurais pu m’en défaire… » , marmonera le Bosnien. Deux jours après avoir fêté ses 74 ans, le troisième meilleur buteur de l’histoire du FC Nantes, n’aurait pas pu faire grand chose, tant la Brigade Loire était déterminée à faire entendre son ras-le-bol. Et Vahid d’affirmer : « Qu’est-ce qu’ils veulent faire ? Je connais la guerre, c’est rien ça. »

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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