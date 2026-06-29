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Une fusillade dans une fan zone aux États-Unis fait un mort
information fournie par So Foot 29/06/2026 à 11:55

Une fusillade dans une fan zone aux États-Unis fait un mort

Une fusillade dans une fan zone aux États-Unis fait un mort

La ville de San José en Californie endeuillée. Alors qu’aucune rencontre n’y était diffusée, une fusillade a éclaté dans une fan zone de la ville de la côte ouest américaine , ce dimanche. Les autorités locales ont précisé que « cet incident fait l’objet d’une enquête pour homicide. Plusieurs rues aux alentours ont été fermées ».

Un mort et un blessé grave

Selon la police de la ville, une personne a été tuée et une autre est grièvement blessée . C’est en tout cas ce qu’ils ont publié dans un message sur le compte X de la ville : « La deuxième victime a été transportée vers un hôpital local avec des blessures mettant sa vie en danger. » Par mesure de précaution, la majorité des bars de la zone ont été fermés après cet évènement tragique.

EM pour SOFOOT.com

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