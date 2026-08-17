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Une frappe de missile ukrainienne fait six morts dans la région russe de Belgorod - gouverneur
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 09:23
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Une frappe de missile ukrainienne a fait six morts et quatre blessés, dont un enfant de quatorze ans, dans la région de Belgorod, à la frontière russe, a déclaré lundi le gouverneur par intérim Alexandre Chouvaïev sur l'application de messagerie Telegram.

Une attaque russe a visé cette nuit des infrastructures portuaires dans le district d'Izmail, en Ukraine, situé dans la région méridionale d'Odessa, ont pour leur part déclaré les autorités.

Les incendies provoqués par cette attaque ont été éteints, ont ajouté les autorités sur l'application de messagerie Telegram.

Izmail, situé près de la frontière roumaine, abrite le plus grand port ukrainien sur le Danube.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a mené une nouvelle attaque de missiles et de drones contre les villes ukrainiennes, dont Kyivet Kryvyi Rih, où deux personnes sont mortes dans une aciérie frappée par un missile, ont déclaré les autorités.

(Anna Pruchnicka, Jekaterīna Golubkova à Tokyo, Version française Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
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