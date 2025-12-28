 Aller au contenu principal
Les milles et une images de Cyrine Gane
information fournie par So Foot 28/12/2025 à 05:18

À 24 ans, Cyrine Gane évolue à la frontière de plusieurs univers. Joueuse de futsal à Bondy, créatrice de contenu, impliquée dans des projets sociaux et humanitaires : elle trace sa route, mais en assumant ce qu’elle représente.

Comme beaucoup d’enfants de son âge, Cyrine n’a pas autant aimé d’autres maillots que celui de Zinédine Zidane. Qu’importe s’il était trop grand et qu’il appartenait d’abord à son frère : c’est celui qu’on lui a offert pour ses neuf ans. Des années plus tard, ledit maillot est mieux ajusté mais surtout, la jeune femme se retrouve aujourd’hui à collaborer avec son idole de jeunesse lors d’événements organisés par leur sponsor commun, adidas.

Post Instagram

En effet, il n’est pas rare de croiser la joueuse de futsal de 24 ans, crampons aux pieds et foulard sur la tête, dans un clip promotionnel ou des matchs caritatifs. Ceci n’a rien d’une finalité, c’est juste une étape dans un parcours construit par le travail et une manière très personnelle d’utiliser sa passion comme outil d’engagement et de transmission.…

Tous propos recueillis par HG et ARM.

Par Hugo Geraldo, avec Alexis Rey-Millet pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank