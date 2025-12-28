 Aller au contenu principal
CAN : aucune surprise au pied du sapin
information fournie par So Foot 28/12/2025 à 01:29

CAN : aucune surprise au pied du sapin

CAN : aucune surprise au pied du sapin

À un peu plus de la moitié du premier tour, un premier constat s’impose dans cette CAN 2025 : les vraies surprises tardent à pointer le bout de leur nez, et les grosses équipes ne sont pas particulièrement bousculées. Une certaine prévisibilité à laquelle la CAN ne nous a historiquement pas habitués.

Alors que la CAN 2025 bat son plein entre Rabat, Marrakech, Agadir, Fès, Casablanca et Tanger, certains seront peut-être déjà nostalgiques d’un temps que les moins de… deux ans ne peuvent pas connaître. L’édition disputée en 2024 en Côte d’Ivoire – la « CAN du siècle », comme elle avait été surnommée à l’époque – avait en effet marqué les esprits par son lot de surprises. Dès le premier tour, plusieurs gros poissons s’étaient fait sortir de l’étang, à l’image du Ghana, de l’Algérie et de la Tunisie. Les Éléphants ivoiriens, eux, s’étaient extirpés par un trou de souris de la phase de groupes, ne devant leur salut et leur futur titre de champion qu’à une place parmi les meilleurs troisièmes.

Deux ans plus tard, la magie n’est pas encore de retour : pour l’instant, il n’y a pas encore de véritable surprise ou d’émotions fortes à se mettre sous la dent dans cette Coupe d’Afrique. Sauf scénario improbable, on imagine mal comment une grosse cylindrée pourrait passer à la trappe dès le premier tour. Avec quatre points au compteur, les favoris marocains et sénégalais sont quasiment assurés de rejoindre les huitièmes, que connaîtront quoi qu’il arrive l’Égypte et le Nigeria, vainqueurs de leurs deux premier matchs. L’Algérie, la Côte d’Ivoire et le Cameroun ont eux aussi bien démarré, respectivement face au Soudan (3-0), au Mozambique (1-0) et au Gabon (1-0). Si l’on est encore bien trop tôt dans le tournoi pour tirer des conclusions, on peut au moins se poser une question : risque-t-on d’assister à une CAN plus prévisible que d’habitude ?…

Par François Linden pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
