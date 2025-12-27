Le nouveau buteur d'Arsenal s'appelle CSC

Oubliez Viktor Gyökeres, il y a mieux.

On savait qu’Arsenal était plutôt efficace sur coup de pied arrêté, voilà qu’on découvre que les Gunners sont aussi particulièrement doués… pour faire marquer les autres. Ce samedi, les hommes de Mikel Arteta ont pu compter sur un but contre son camp du Français Georginio Rutter pour l’emporter face à Brighton (2-1). Une méthode qui commence à devenir une habitude pour le leader de Premier League, qui a inscrit quatre de ses six derniers buts via des contre son camp.…

FL pour SOFOOT.com