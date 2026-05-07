Le Real Madrid prend ses dispositions après la bagarre entre Tchouaméni et Valverde
Action-réaction. Après la violente bagarre qui a éclaté ce jeudi entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, le Real Madrid a annoncé via un communiqué : « Ouvrir des procédures disciplinaires à l’encontre de nos joueurs Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. »
Comunicado Oficial…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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