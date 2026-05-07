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Crystal Palace rejoint le Rayo Vallecano en finale
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 23:15

Crystal Palace rejoint le Rayo Vallecano en finale

Crystal Palace rejoint le Rayo Vallecano en finale

Crystal Palace 2-1 Shakhtar Donetsk

Buts : Henrique (25 e CSC), Sarr (52 e ) pour les Eagles // Eguinaldo (34e) pour les Mineurs

À jamais la première. Avec deux buts d’avance au moment d’aborder ce match retour après leur victoire 3 à 1, Crystal Palace a assuré l’essentiel ce jeudi soir en s’imposant 2 à 1. Les Eagles vont donc vivre leur première finale européenne pour leur première participation.…

LB pour SOFOOT.com

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