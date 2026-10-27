Une filouterie de Marcel Sabitzer qualifie Dortmund

Dortmund 3-2 Werder Brême

Buts : Guirassy (6 e ), Chukwuemeka (17 e ) et Sabitzer (90 e +3) pour le BvB // Füllkrug (65 e SP et 68 e )

Oh la merveille. Et si ce n’était pas la vie de Marcel Sabitzer, le rêve de tout footballeur ? Jouer dans un club compétitif, tout en coulant de jours heureux et en se distinguant par moments de quelques bangers . Tout ça devant le mur jaune, en plus. Ce mardi, l’Autrichien a donné la victoire au Borussia Dortmund au bout du suspense en Coupe d’Allemagne face à un caractériel Werder Brême, revenu au score en trois minutes par un doublé de Niklas Füllkrug.…

TJ pour SOFOOT.com