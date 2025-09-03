 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Une figure du Barça bientôt sur le banc du Bayer Leverkusen ?
information fournie par So Foot 03/09/2025 à 15:37

Une figure du Barça bientôt sur le banc du Bayer Leverkusen ?

Une figure du Barça bientôt sur le banc du Bayer Leverkusen ?

Un nouveau Xavi en Allemagne ?

Le Bayer Leverkusen aurait fait de Xavi Hernàndez sa priorité pour remplacer Erik ten Hag. Seulement deux jours après avoir limogé prématurément le tacticien néerlandais, le club allemand aurait déjà entamé les négociations avec le Catalan selon Sky Sports. Sans club depuis son départ du Barça l’an dernier, l’ancien milieu de terrain pourrait donc trouver un nouveau point de chute en Allemagne.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
