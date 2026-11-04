« Une exhibition de puissance de feu » : la presse espagnole toujours impressionnée par le PSG

« Une exhibition de puissance de feu » : la presse espagnole toujours impressionnée par le PSG

« On se souviendra de toi comme ça. » C’est la phrase choisie par Marca en Une, sous une photo en noir et blanc de Jesús de Miguel sous le maillot du Tenerife. L’attaquant est mort ce mardi à 30 ans après un grave choc en plein match.

Mundo Deportivo a présenté sa Une avec le joueur de dos, en noir et blanc, doigt pointé vers le ciel. À La Cerámica, Actualidad Castellón raconte que les supporters de Villarreal et du PSG ont transformé l’hymne de la Ligue des champions en un long applaudissement. Ce drame choque tout le pays et rappelle que le football n’est qu’un sport face à la fragilité de la vie. Et qu’il y avait plus important que Villarreal-PSG, dont la presse ibérique a tout de même parlé.…

LT pour SOFOOT.com