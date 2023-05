"Une excellente nouvelle pour les consommateurs" : Bruno Le Maire salue la réouverture des négociations industriels-distributeurs

Le ministre se félicite de l'accord trouvé avec les plus gros acteurs du secteur de l'agro-alimentaire, après avoir menacé en début de semaine de dévoiler les noms de ceux qui ne joueraient pas le jeu.

Bruno Le Maire, le 16 mai 2023, à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Sous la pression du gouvernement, les géants français de l'agroalimentaire ont accepté mercredi 17 mai de rouvrir de manière anticipée les négociations avec les distributeurs, dans l'optique de faire baisser le prix des produits en rayon, dans un contexte d'inflation toujours très élevée.

Le "Top 75" retourne à la table

"Tout le monde joue collectif !", a réagi Bruno Le Maire. Selon le ministre de l'Economie, la réouverture des négociations permettra "d'accélérer la baisse des prix dans les supermarchés".

"Les négociations commerciales sur les produits alimentaires se rouvriront de manière anticipée, c’est une première, ça permettra d’accélérer la baisse des prix dans les supermarchés, dans les rayons", a-t-il déclaré après que 75 gros industriels eurent consenti à cette réouverture. "C'est une excellente nouvelle pour les consommateurs", a-t-il ajouté, en marge d'une visite d'entreprise dans le Loiret.

Convoqués mercredi matin à Bercy, les représentants de l'Ania, principale instance représentative du secteur, et de l'Ilec, qui porte la voix des industriels des grandes marques nationales, ont fait un pas dans le sens du gouvernement, qui leur réclamait depuis quelques semaines de revoir à la baisse le prix de vente de leurs yaourts, fromages ou pâte à tartiner aux supermarchés.

"On s'engage avant la fin du mois de mai à ce que 'le top 75', les 75 plus grandes entreprises en France de produits de grande consommation se remettent à la table des négociations", a indiqué le président de l'Ania, Jean-Philippe André, à l'issue de cette réunion avec Bruno Le Maire, le ministre délégué à l'Industrie Roland Lescure et la ministre déléguée notamment au Commerce, Olivia Grégoire.