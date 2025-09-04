Une évolution majeure en deuxième division féminine anglaise
C’est fini les doubles vies.
Ce mercredi, le Guardian annonce qu’à partir de cette saison, les joueuses de WSL2, la deuxième division du foot anglais féminin, n’auront plus besoin d’un job à côté pour payer leur loyer. La ligue a acté un salaire minimum, fruit de plusieurs mois de discussions avec le syndicat des joueurs , histoire que le deuxième échelon devienne vraiment pro.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
