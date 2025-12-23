 Aller au contenu principal
Pourquoi le Sénégal est le vrai favori de cette CAN
information fournie par So Foot 23/12/2025 à 01:10

Dans l'ombre de l'engouement autour du Maroc, pays hôte de cette CAN, le Sénégal fait bien partie des favoris de la compétition. Discrétion absolue, mélange de jeunesse et d'expérience cohérent et esprit léger... Voici pourquoi les Lions de la Teranga ont toutes leurs chances de devenir champions d'Afrique pour la deuxième fois de leur histoire.

→ Sans pression rime avec discrétion

Jouer une CAN, comme toute compétition internationale, est toujours plus dur à gérer avec la pression de son principal soutien, à savoir son propre public. Lors de la dernière Coupe d’Afrique, les Ivoiriens ont su transformer cette énergie négative du pays hôte en ivresse générale, en éliminant notamment le Sénégal dès les huitièmes de finale. Une défaite amère pour des Lions de la Teranga très revanchards pour cette nouvelle édition, dans laquelle ils s’apprêtent à rentrer dans de bonnes dispositions. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la sélection dirigée par Pape Thiaw arrive dans cette CAN marocaine dans les meilleures dispositions : elle n’a plus le poids du tenant du titre (2021) et n’est pas attendue au tournant par toute l’Afrique du football, les regards étant davantage tournés sur les hôtes marocains, demi-finalistes de la dernière Coupe du monde. Une réalité comprise d’entrée par la fédération sénégalaise, qui avant son entrée en lice face au Botswana ce mardi (16h), a littéralement isolé sa sélection. « On va sécuriser et bunkeriser. C’est pour le bien de l’équipe » , déclarait Pape Thiaw à l’annonce de sa liste. Depuis que les Lions sont arrivés à Tanger, aucune de leur séance d’entraînement n’a été ouverte à la presse et au public, et la sécurité autour de leur hôtel a été volontairement renforcée. Silence, on bosse.

Pape Thiaw🇸🇳 avertit tout le monde "On va bien bunkériser..." #13football #13TV pic.twitter.com/lYovWTAsr0…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
