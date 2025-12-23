Un joueur du Real Madrid va signer en Ligue 1
L’OL tient sa première recrue hivernale.
Ce lundi, L’Équipe annonce que le club rhodanien s’est mis d’accord avec le Real Madrid pour obtenir le prêt tant attendu d’Endrick . En manque de temps de jeu en Espagne, la pépite brésilienne va rejoindre la bande à Paulo Fonseca à partir du 1 er janvier prochain et a à peu près six mois pour se faire les griffes.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
