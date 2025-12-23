 Aller au contenu principal
Un joueur du Real Madrid va signer en Ligue 1
information fournie par So Foot 23/12/2025 à 00:24

Un joueur du Real Madrid va signer en Ligue 1

Un joueur du Real Madrid va signer en Ligue 1

L’OL tient sa première recrue hivernale.

Ce lundi, L’Équipe annonce que le club rhodanien s’est mis d’accord avec le Real Madrid pour obtenir le prêt tant attendu d’Endrick . En manque de temps de jeu en Espagne, la pépite brésilienne va rejoindre la bande à Paulo Fonseca à partir du 1 er janvier prochain et a à peu près six mois pour se faire les griffes.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
