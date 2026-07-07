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Une Espagne à l'état solide
information fournie par So Foot 07/07/2026 à 13:50

Une Espagne à l'état solide

Une Espagne à l'état solide

Si l'on attendait un festival offensif de la part de l'Espagne dans cette Coupe du monde, c'est surtout défensivement que la Roja s'illustre pour le moment avec cinq matchs de rang sans encaissé le moindre but. Portée par la charnière Laporte-Cubarsí et Unai Simón dans les cages, l'Espagne de 2026 n'est pas sans rappeler celle de 2010.

519. Voilà tout le temps (en minutes) qu’a passé par Unai Simón dans une Coupe du monde sans encaisser le moindre but, après la qualification en quart de finale face au Portugal (0-1). Une performance historique permise par une assise défensive que la Roja a cultivé lors de la campagne de qualification pour ce Mondial avec seulement deux buts encaissés face à la Turquie. Loin d’une révolution tactique, le système de Luis de la Fuente arrive simplement à sa pleine maturité.

Des choix payants et une collectif huilé

Seule nation à n’avoir encaissé aucun but dans la compétition en cinq rencontres, l’Espagne est évidemment la meilleure défense de ce Mondial pour le moment. Une solidité défensive permise avant tout par le système de jeu avec une maîtrise technique et une qualité de pressing qui permet à la Roja de confisquer le ballon à ses adversaires. Rien de neuf sous le soleil donc, mais les choix forts effectués par De la Fuente dans la constitution de son équipe ont permis de transposer ses idées à la réalité. Des ailiers en passant par la charnière et au double pivot Rodri-Pedri, l’équilibre défensif est assuré. Sans vanter les mérites individuels, le sélectionneur espagnol a toutefois donné les maître mots qui animent son équipe à l’issue de la rencontre face au Portugal : « C’est un travail collectif. L’esprit d’équipe qui règne parmi nous est incroyable. »

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

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