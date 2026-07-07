La nouvelle sortie polémique de Celeste Amarilla

Coupez-lui le micro ! Celeste Amarilla, la sénatrice paraguayenne auteur de propos racistes envers Kylian Mbappé a convoqué la presse, ce mardi après-midi, non pas pour s’excuser, mais pour en rajouter une couche : « J’ai le droit de dire ce que je veux, de supporter l’équipe que je veux, de donner mon opinion. C’est un droit que nous avons tous. Comment mes propos font le tour du monde ? Pourquoi ça inquiète tout le monde ? Que Macron appelle le président du Paraguay pour dire « que cette folle se taise » ? Ce n’est pas à cause de Mbappé, les gens ne te défendent pas Mbappé, c’est la FIFA, un pouvoir fasciste. Il y a une rétro-alimentation du pouvoir politique Mondial avec la FIFA. » Ah oui, tout ça ?

Pour les excuses, on repassera

Malgré son entêtement et son désir de ne pas se taire, elle a tout de même reconnu que ses propos étaient racistes : « Mbappé ne m’a pas demandé de m’excuser, et je n’ai pas de raison de le faire. J’ai écrit ce que je devais écrire. Je me suis rétractée, oui, c’est du racisme, c’est pour ça que j’ai effacé mon post. » …

EM pour SOFOOT.com