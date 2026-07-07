Rudi Garcia entre dans un cercle fermé en Coupe du monde
Le club des 9. Qualifié après la démonstration de sa Belgique face aux États-Unis (1-4) d’un Balogun bien présent, Rudi Garcia a intégré un cercle très fermé aux côtés de grands noms du foot français . L’ancien coach de Lille, la Roma et Marseille est seulement devenu le neuvième sélectionneur tricolore à se qualifier en quarts de finale d’une Coupe du monde.
Avec Deschamps, Jacquet et Domenech
Avant lui, l’ancien coach des Bleus Gaston Barreau avait été le premier à rallier le top 8 d’un Mondial en 1938, suivi de six autres sélectionneurs de l’équipe de France qui ont aussi atteint ce cap au fil des années : Albert Batteux (1958), Michel Hidalgo (1982), Henri Michel (1986), Aimé Jacquet (1998), Raymond Domenech (2006) et donc Didier Deschamps (2014, 2018, 2022 et 2026).…
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