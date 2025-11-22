 Aller au contenu principal
Une équipe de CRS qualifiée pour la Coupe du monde 2026
information fournie par So Foot 22/11/2025 à 21:49

Une équipe de CRS qualifiée pour la Coupe du monde 2026

Une équipe de CRS qualifiée pour la Coupe du monde 2026

Laurent Nunez successeur de Didier Deschamps, on ne l’avait pas vu venir celle-là.

La gestion de la finale de la Ligue des champions 2022 semble servir d’exemple à certains. Par exemple, à la police de l’État du Jalisco, dont la capitale, Guadalajara, accueillera 4 des 13 rencontres hébergées par le Mexique lors du prochain Mondial. Visiblement impressionnée par les états de faits de nos Robocops, la direction des flics locaux a décidé de leur offrir une formation dispensée par une compagnie de CRS française . Cocorico !…

JD pour SOFOOT.com

Copyright © 2025 So Foot

  • Habib Beye tient à ce qu’on parle de Paul Pogba au présent
    Habib Beye tient à ce qu’on parle de Paul Pogba au présent
    information fournie par So Foot 22.11.2025 23:28 

    Oui, c’est bel et bien l’info de la soirée : Paul Pogba a rejoué au football. Et ça n’a laissé personne indifférent, à commencer par l’entraîneur rennais Habib Beye qui, en conférence de presse, s’est épanché sur l’autre fait marquant du jour, après la victoire ... Lire la suite

  • Paul Pogba, premiers coups de pioche
    Paul Pogba, premiers coups de pioche
    information fournie par So Foot 22.11.2025 23:19 

    Entré en jeu pour la première fois depuis son arrivée à Monaco, le champion du monde 2018 a touché un peu moins de 20 ballons, mais a surtout été à la base d’une drôle de scène : un stade tout entier qui se lève pour célébrer un joueur adverse juste après avoir ... Lire la suite

  • Le PSG fait plier Le Havre et reprend les commandes de la Ligue 1
    Le PSG fait plier Le Havre et reprend les commandes de la Ligue 1
    information fournie par So Foot 22.11.2025 23:02 

    Dans un froid glacial et sous quelques flocons, le PSG s'est réchauffé en faisant tomber Le Havre pour reprendre les commandes de la Ligue 1 (3-0). Une bonne manière de préparer la venue de Tottenham, ce mercredi en Ligue des champions. Paris Saint-Germain 3-0 ... Lire la suite

  • Naples reprend provisoirement la tête de la Serie A après sa victoire contre l’Atalanta
    Naples reprend provisoirement la tête de la Serie A après sa victoire contre l’Atalanta
    information fournie par So Foot 22.11.2025 22:53 

    Naples 3-1 Atalanta Buts : Neres (17 e , 38 e ), Lang (45 e ) pour le Napoli // Scamacca (52 e ) pour la Dea Il faudra rester solide devant le derby della Madonnina. … JD pour SOFOOT.com

