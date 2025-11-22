Une équipe de CRS qualifiée pour la Coupe du monde 2026

Laurent Nunez successeur de Didier Deschamps, on ne l’avait pas vu venir celle-là.

La gestion de la finale de la Ligue des champions 2022 semble servir d’exemple à certains. Par exemple, à la police de l’État du Jalisco, dont la capitale, Guadalajara, accueillera 4 des 13 rencontres hébergées par le Mexique lors du prochain Mondial. Visiblement impressionnée par les états de faits de nos Robocops, la direction des flics locaux a décidé de leur offrir une formation dispensée par une compagnie de CRS française . Cocorico !…

JD pour SOFOOT.com