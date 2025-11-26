La folle soirée de Promise David en Turquie
Chose Promise, chose due.
Il est passé d’une presque expulsion à être le sauveur de l’Union saint-gilloise. Ce mardi, Promise David a été l’unique buteur de la rencontre entre le club belge et Galatasaray (0-1). Un scénario particulier, alors que le joueur était censé sortir plus tôt dans la rencontre. « Son remplacement était déjà planifié » , a révélé son coach David Hubert en conférence d’après match, notamment en raison d’un carton jaune reçu en première période. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer