La folle soirée de Promise David en Turquie
26/11/2025

La folle soirée de Promise David en Turquie

La folle soirée de Promise David en Turquie

Chose Promise, chose due.

Il est passé d’une presque expulsion à être le sauveur de l’Union saint-gilloise. Ce mardi, Promise David a été l’unique buteur de la rencontre entre le club belge et Galatasaray (0-1). Un scénario particulier, alors que le joueur était censé sortir plus tôt dans la rencontre. « Son remplacement était déjà planifié » , a révélé son coach David Hubert en conférence d’après match, notamment en raison d’un carton jaune reçu en première période.

CDB pour SOFOOT.com

Sport
