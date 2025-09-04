Une équipe d'étudiantes à Polytechnique participera à la Coupe du monde universitaire
Pitié, pas une élimination en demi-finales.
Ce jeudi, l’équipe féminine de football de l’Université Polytechnique Hauts-de-France, a officialisé sa participation à la Coupe du monde universitaire , une compétition organisée tous les deux ans par la Fédération Internationale du Sport Universitaire. Pour disputer la première édition de son histoire, les 17 joueuses et le staff décolleront le 11 septembre pour se rendre à Dalian, à l’extrême nord-ouest de la Chine où se joue le tournoi.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
