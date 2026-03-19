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Une enquête ouverte contre Igor Tudor ?
information fournie par So Foot 19/03/2026 à 20:05

Une enquête ouverte contre Igor Tudor ?

Une enquête ouverte contre Igor Tudor ?

Sale début de mandat pour le Croate. À la traîne en championnat et tout juste éliminé de la Ligue des champions avec Tottenham, Igor Tudor a encore des ennuis supplémentaires sur le dos. Ce jeudi, dans un communiqué, la FA a annoncé que le coach des Spurs faisait l’objet d’une accusation pour faute professionnelle . En cause, des protestations après la défaite des siens à Fulham le 1 er mars dernier (2-1).

Concrètement, Tudor avait fustigé l’attitude de Raúl Jiménez , qui aurait poussé illicitement Radu Drăgușin sur l’ouverture du score de Harry Wilson, et l’arbitrage maison de l’arbitre du jour Thomas Bramall . « L’entraîneur aurait eu un comportement inapproprié lors d’une interview d’après-match, en tenant des propos qui laissent entendre un parti pris et/ou qui remettent en question son intégrité et/ou qui sont personnellement offensants à l’égard d’un officiel de match » , écrit la FA.…

TJ pour SOFOOT.com

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