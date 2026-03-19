C3 : Bologne sort l'AS Rome dans une baston mémorable

AS Rome 3-4 Bologne

Buts : Ndicka (32 e ), Malen (SP, 69 e ) et Pellegrini (80 e ) pour la Louve // Rowe (22 e ), Bernardeschi (45 e +2), Castro (58 e ) et Cambiaghi (111 e )

Quel drama à l’Olimpico ! Confrontés non pas en championnat mais en huitièmes retour de Ligue Europa, l’AS Rome et Bologne se sont rendus coups pour coups, dans une rencontre d’abord marquée par la sortie sur blessure de Manu Koné à quelques jours du rassemblement avec l’équipe de France.…

TJ pour SOFOOT.com