Une énième absence pour l'équipe de France
La voie se dégage pour Florian Thauvin !
Ousmane Dembélé, Rayan Cherki, Désiré Doué, Aurélien Tchouaméni… et maintenant Marcus Thuram : Didier Deschamps va faire face à une nouvelle absence pour le rassemblement de l’équipe de France , la semaine prochaine. L’inter Milan a écrit, ce mercredi, que l’ancien Guingampais avait été touché la veille au biceps fémoral de la jambe gauche .…
JB pour SOFOOT.com
